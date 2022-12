Niccolò Fabi, l'annuncio a sorpresa: «Scusatemi tanto...». Ecco cosa è successo

Annullata la presentazione del disco di Niccolò Fabi a Roma e Palermo. Il cantante in una story Instagram, ha avvisato i suoi fan: «Sono costernato. La febbre non scende, come speravo e fare una presentazione firma copie con più di 38 di febbre mi sembra davvero irragionevole.. scusatemi tanto».

«Faremo il possibile per recuperarle quanto prima. Aggiornamenti per Bari e Napoli» continua nella story Fabi.

Nella nota stampa diffusa dal suo team, si legge: «A causa di motivi di salute, Niccolò Fabi è stato costretto ad annullare la presentazione del disco prevista oggi - lunedì 5 dicembre - a Roma (presso Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini) e la presentazione prevista domani - martedì 6 dicembre - a Palermo (presso il Cinema Rouge et Noir). Verranno date ulteriori informazioni nei prossimi giorni in merito al recupero delle stesse».

