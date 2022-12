Sanremo 2023, ecco tutti gli esclusi e c'è chi ironizza: «26 no? Sono 46 anni e pure consecutivi»

Amadeus ha annunciato i big della prossima edizione del Festival di Sanremo e non sono mancate le polemiche di chi è rimasto fuori. Primi tra tutti i Jalisse che hanno parlato del 26esimo "no" ricevuto dopo essersi candidati per la kermesse, ma va detto che ci sono cantanti che attendono il fatidico "sì" da molto più tempo, addirittura 46 anni.

È il caso di Edoardo Vianello che ha commentato il tweet della coppia di cantanti in modo ironico: «Hai voja á aspettá… io da 46 anni, e pure consecutivi, che non vado! Viva Paraponzi ponzi po», ha scritto l’ex di Wilma Goich facendo capire che anche lui sarebbe stato scartato dai big della prossima edizione del Festival.

Un altro grande escluso è Paolo Vallesi, che ha preso la decisione di Amadeus con filosofia, come spiegato sul suo profilo Instagram: «Sanremo2023 In bocca al lupo a chi va, dispiaciuto per chi non va. A questo punto ogni considerazione è inutile, la libertà e le convinzioni di Amadeus sono onorevoli. Per il Cast ognuno potrà dire la propria, criticandone alcune e osannandone altre ma, d’altronde….».

Niente da fare nemmeno per Romina Falconi che ha partecipato alla cinquantasettesima edizione del Festival con il brano Anna e che in una recente intervista aveva dichiarato di aver preparato un pezzo per Sanremo 2023. Fuori anche Marcella Bella, Al Bano, Coez e Francesco Gabbani. Tra i candidati che non ce l'hanno fatta ci sarebbe stato Anche Antonino Spadaccino, vincitore di Tale e Quale Show, che aveva detto in più interviste di aver proposto un brano scritto per lui da Cristiano Malgioglio.

Pare che siano tornati alle selezioni anche Pago e Francesco Monte, che lo scorso anno polemizzarono molto per la loro esclusione mentre. Per il momento però, nessuno dei due ha ancora fatto nessun commento.

