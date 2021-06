Mohicani, la nuova hit dei Boomdabash e Baby K: il video ufficiale nel primo giorno d'estate

E’ disponibile il videoclip ufficiale di “Mohicani”, il nuovo singolo dei Boomdabash & Baby K. Con il primo giorno d'estate arriva il video di “Mohicani” il nuovo brano, uscito su etichetta Soulmatical – Polydor (Universal Music Italy), dei Boomdabash & Baby K.

E’ disponibile il videoclip ufficiale di “Mohicani”, il nuovo singolo dei Boomdabash & Baby K. “Mohicani” segna il ritorno in musica in grande stile della band campione delle estati degli ultimi anni, i Boomdabash che quest’anno incontrano a grande sorpresa Baby K, altra hitmaker italiana dai successi da record. Il brano è una summer hit in perfetto stile reggae - pop, un pezzo di grande effetto che rimanda alla dancehall tipica della Giamaica, rispecchiando l’inconfondibile grinta che da sempre caratterizza il gruppo, una delle migliori reggae band italiane in grado di mixare sapientemente sonorità reggae, pop, soul, drum & bass e hip hop.

Il videoclip del brano diretto da Fabrizio Contee prodotto da Borotalco Tv, è un concentrato di energia e vitalità che ben rispecchia il mood del brano, un duetto che lascia senza fiato, un mix esplosivo di entusiasmo e positività, elementi che ben contraddistinguono le personalità di Boomdabash e Baby K. Un vero e proprio omaggio alla forza della musica che con la sua naturale forza riesce a capovolgere anche le situazioni più difficili e complicate. Il video esalta pienamente il valore universale della musica, un linguaggio comprensibile davvero a tutti, senza distinzione di razza, colore e religione.

Grazie ad un sound accattivante e ad un ritornello diretto e vincente Mohicani è una contagiosa esplosione di freschezza, un pezzo di estrema forza in cui melodie reggae, elettroniche e pop si fondono insieme dando vita ad un’atmosfera unica destinata a farci alzare il volume, ballando per tutta l’estate. Una canzone leggera che ha l’intenzione di farci tornare a vivere e sorridere davvero, destinata a diventare una delle hit di questa calda estate appena cominciata.

