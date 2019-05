Mick Jagger balla, il frontman dei Rolling Stones in splendida forma a un mese dall'operazione al cuore

Lady Diana, la giovane nipote Kitty Spencer innamorata di un miliardario di 60 anni

Mercoledì 15 Maggio 2019, 21:34

Poco più di un mese fa,aveva spaventato tutti i suoi fan: il frontman dei, infatti, aveva dovuto essere operato d'urgenza con un, costringendo anche il leggendario gruppo a rinviare diverse date del tour. Oggi quella paura sembra solo un lontano ricordo: asuonati,dimostra di essersi completamente ristabilito e lo fa con un video che ha fatto impazzire i fan.Il leader dei, infatti, si è ripreso mentre ballava sulle note di Techno Fan dei, dimostrando parecchia energia. Niente male, per una persona anziana e che meno di un mese e mezzo fa era stata sottoposta ad una operazione piuttosto delicata. Una convalescenza che evidentemente ha dato i suoi frutti: incredibile davvero, specialmente per un uomo che per diversi decenni non ha certo avuto il più salutare degli stili di vita.Inevitabili le reazioni di gioia dei fan, che all'inizio dello scorso mese di aprile erano rimasti sotto choc ed estremamente preoccupati per le condizioni di salute di. «È bellissimo vedere che stai così bene e sei nel pieno delle energie», scrive la maggior parte degli utenti sulla pagina Facebook, tra i commenti al video in cuiballa in modo scatenato.