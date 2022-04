Michele Zarrillo, positivo al covid. Su Instagram: «Tutta la mia famiglia è contagiata» IL VIDEO

Michele Zarrillo ha il covid. Ad annunciarlo è lo stesso cantante su Instagram, attraverso un video in cui parla ai follower: «Volevo augurarvi buone feste pasquali, scusatemi per il ritardo, io ho ancora qualche giorno di positività. Oggi ho fatto il tampone e mi hanno trovato ancora un po' positivo. Siamo tutti contagiati, tutta la mia famiglia, i miei figli, speriamo di venirne presto fuori».

«Ho una carica molto bassa, per fortuna, per cui dovrei uscirne presto. Ci vuole tempo, ma sta andando tutto per il meglio. Grazie a tutti per i messaggi, volevo aggiornarvi e augurarvi buone feste. A presto» conclude Zarrillo che, più social che mai, condivide con i follower la notizia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Aprile 2022, 19:52

