Marco Mengoni annuncia il tour 2025: partirà dallo stadio Diego Armando Maradona a Napoli

di Alessia Di Fiore

«Ci sentiamo domenica sera», aveva scritto Marco Mengoni settimana scorsa sui social quando ha eliminato la sua foto profilo da Instagram. Domenica sera è arrivata, e ieri 28 gennaio, il cantante ha fatto il suo annuncio: niente stadi... nel 2024, ma nel 2025 sì. Il vincitore dell'ultima edizione di Sanremo 2023 e co-conduttore della prima puntata del festival 2024, tornerà negli stadi italiani l'anno prossimo.

Le date del tour 2025

Prima tappa: il 26 giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, per poi proseguire il tour all'Olimpico di Roma, il 2 luglio. L'ultimo concerto avrà luogo a Messina il 24 luglio allo stadio San Filippo.

Dopo il successo del tour europeo, Marco torna a estasiare il pubblico italiano: «Ho già delle idee», afferma il cantante in merito al nuovo tour, dove non mancheranno i riconoscimenti a questi 15 anni di carriera ricchi di vittorie e platee stracolme di fan adoranti, con cui il cantante è riuscito a instaurare un rapporto di empatia e rispetto.

I biglietti

I biglietti saranno disponibili dal 30 gennaio, per i titolari della carta Mastercard, dal 1 febbraio per gli iscritti a My Live Nation e dal 2 febbraio, aprirà al pubblico la vendita generale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Gennaio 2024, 15:58

