Marco Mengoni: «Non riesco più ad innamorarmi, ci sto lavorando con la mia terapeuta»

Festival di Sanremo 2024, tutto pronto? Quasi. A pochi giorni dall'inizio della kermesse ci sono ancora alcune caselle da riempire. Una cosa è certa: durante la prima serata del Festival di Sanremo, il 6 febbraio, ci sarà un ospite davvero speciale, in doppia veste di super ospite musicale e co-conduttore: Marco Mengoni. Il cantante, l'anno scorso trionfatore con la sua canzone Due vite, tornerà dunque a calcare il palco dell'Ariston affiancando Amadeus nella puntata d'esordio in un ruolo per lui piuttosto nuovo. E proprio nelle ultime ore, ospite nello studio di Tg1, il cantante è stato intervistato ed ha rivelato le sue sensazioni in merito a questa nuova esperienza sul palco del 74esimo Festival della canzone italiana.