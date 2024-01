Sanremo, Geolier è l'artista più ascoltato in Italia su Spotify tra i cantanti in gara quest'anno. Ecco la lista completa

Il Festival di Sanremo continua a essere uno degli eventi musicali più significativi in Italia, influenzando non solo la cultura ma anche i trend musicali. Spotify ha rivelato le canzoni e gli artisti legati a Sanremo più ascoltati nel 2023, offrendo uno sguardo sulle preferenze musicali degli appassionati italiani.

Geolier, il rapper partenopeo, si è distinto come il secondo artista più ascoltato in Italia nel 2023 su Spotify e il primo in assoluto tra quelli in gara al 74° Festival di Sanremo, in onda da martedì 6 febbraio. La sua canzone "I p’ me, tu p’ te" racconterà la dolorosa fine di un amore, contribuendo alla continua ascesa della scena rap napoletana.