Raffaella Carrà, è "Pedro mania": il boom di ascolti spinge il brano italiano nella Top 50 di Spotify

di Serena De Santis

In tutto il mondo c'è la "Pedro mania". Nelle ultime settimane la musica di Raffaella Carrà è tornata alla ribalta nelle classifiche mondiali, grazie a un remix della canzone Pedro che è diventato virale sui social. Un brano che non viene ascoltato soltanto sui media, ma anche su Spotify, tanto da far stabile un nuovo record all'artista italiana: è la prima donna, infatti, a entrare nella Top 50 dell'app musicale con una canzone italiana.

Il nuovo record

Raffaella Carrà è morta il 5 luglio 2021, lasciando un vuoto incredibile nel mondo dello spettacolo.

Il remix di "Pedro", realizzato da Jaxomy, Dj e Producer di Berlino, e da Agatino Romero, Producer di Amburgo ma di origini sicialiane, è partito da un video pubblicato dalla Russia e, in poche ore, è diventato virale in tutto il mondo. A oggi conta 17 milioni di streaming solo su Spotify, con circa 2700 ascolti prodotti quotidianamente. Un successo internazionale e che ci porta indietro nel tempo, visto che il brano è diventato famoso negli anni '90 grazie al programma Non è la Rai.

