Marco Carta: «Il sesso per me non è più un tabù». E torna a parlare del suo ex Sirio

Marco Carta volta pagina e a due anni dalla pubblcazione dell'ultimo singolo esce con un nuovo brano, «Sesso romantico». La canzone è pretesto per parlare della sua intimità, vissuta finalmente con serenità, come racconta lui stesso in un'intervista rilasciata a Nuovo.

Marta Carta, esce il nuovo singolo «Sesso romantico»: «Volevo rompere dei tabù»

La canzone «è nata da un’esigenza di verità perchè volevo rompere determinati tabù» – racconta Marco Carta a Nuovo. «Ai ragazzi della mia generazione è sempre stato detto che non bisognava parlarne e anche per me, da giovane, era un argomento tabù. Sono stato cresciuto da mia nonna che era una donna molto cattolica e perbene per cui non era facile affrontare questo tema con lei. Per fortuna da tempo, per me, non è più un tabù».

Adesso però il cantante ha imparato a vivere con più leggerezza e consapevolezza la sua sessualità, sia con partner occasionali sia con quelli più stabili come Sirio Campedelli, con cui la storia è recentemente terminata dopo diversi anni di relazione. «Le motivazioni della nostra rottura preferisco tenerle per me e quindi non mi va di parlarne. Lasciare andare le persone non è mai facile, ma tra noi, è rimasto un gran bene» – ha detto sempre a Nuovo. «Dopo la fine di un amore, il tempo sana le ferite quindi riaffiorano alla mente solo le cose belle che si sono vissute insieme e, nel nostro caso, ce ne sono state davvero tante».

