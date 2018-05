Manu Chao, grave lutto: morto il padre, fu giornalista e scrittore

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Grave lutto pere suo, due dei fondatori del gruppo Mano Negra: èdomenica scorsa a Barcellona, all'età di, il. Musicista, giornalista e scrittore, Ramòn Chao è stato quello che può essere definito un intellettuale a tutto tondo.La notizia della morte, diffusa dalla famiglia, è stata riportata anche da 20minutos.es . Nato nel 1935 nei pressi di Vigo, in, il padre di Manu e Antoine Chao a vent'anni si era trasferito inper studiare pianoforte, grazie ad una borsa di studio concessa dal governo spagnolo. Qui l'uomo iniziò a lavorare per Radio France, dove divenne capo dei servizi culturali in spagnolo e portoghese, prima di diventare caporedattore del settore informativo dell'emittente. Da Parigi, dove si era trasferito, Chao aveva anche la possibilità di lavorare come inviato per una rivista spagnola, Triunfo, ma anche di diffondere programmi radiofonici in galiziano, proibiti in Spagna dal regime franchista che aveva messo al bando ogni lingua diversa dal castigliano.Dopo gli anni '80, Ramòn Chao divenne anche collaboratore abituale di Le Monde e di Le Monde Diplomatique. Dopo aver organizzato anche diversi premi letterari, nel 1991 era stato nominato Cavaliere delle Arti e della Letteratura dal governo francese, come riconoscimento alle venti opere pubblicate negli anni.