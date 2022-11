Maneskin, sold out concerto a San Siro: Victoria festeggia nuda su Instagram sfidando la censura

Victoria De Angelis da sempre sui social network e non solo sfida la censura mostrandosi senza reggiseno. E ancora una volta, la bassista dei Maneskin, ha deciso di regalare ai suoi quasi 4 milioni di follower uno scatto in topless davvero hot. Un modo per festeggiare, insieme ai suoi fan, l'ennesimo sold out registrato ai botteghini per il concerto previsto a San Siro.

Sfida alla censura

Victoria De Angelis è da sempre una fan del movimento no-bra e in quest'occasione così speciale ha deciso di coprire il suo seno con due fiocchi di neve che, strategicamente, oscurano solo i capezzoli. Un modo per evitare la rigida censura di Instagram che non permette la pubblicazione di foto in cui compare il seno femminile. Al momento la bassista dei Maneskin si trova a Chicago dove le temperature sono davvero polari e quindi i due fiocchi di neve sono accompagnati da un colbacco in testa e due faccine congelate nella didascalia. Uno strano modo per comunicare ai suoi fan di soffrire il freddo...

Pioggia di like

L’immagine hot di Victoria De Angelis ha ottenuto oltre 650mila «like» e più di 2mila commenti, fra cui quello di Damiano David. «Ti piace vincere facile?», ha scritto infatti il frontman della band, scatenando l'ilarità dei fan del gruppo romano. Non è certo la prima foto in cui Victoria si mostra in topless sui social, ma questa volta non tutti sembrano aver gradito. Tra i vari commenti spunta anche chi la invita a rivestirsi perché «la vera trasgressione, ormai è proprio questa», si legge.

Nel frattempo i Maneskin, freschi di nomination ai Grammy Awards nella categoria Best New Artist, hanno fatto registrare un altro tutto esaurito per il concerto di San Siro del 24 luglio 2023 e così la band ha deciso di raddoppiare le date negli stadi con due nuovi appuntamenti: all’Olimpico di Roma il 21 luglio 2023 e sempre a San Siro il 25 (i biglietti saranno in vendita online dal 19 novembre e nei punti vendita autorizzati da giovedì 24 novembre).

