Selvaggia Lucarelli, morta mamma Nadia di covid: «Se n'è andata all'alba per augurarci una bella giornata»

Dopo lunghe storie in cui raccontava che sua madre era ricoverata per Covid e che non riusciva a vederla, ecco che Selvaggia Lucarelli, adesso, sui propri social network dà il triste annuncio della morte della mamma. Sua mamma Nadia, malata di Alzheimer ha contratto il Coronavirus e purtroppo, essendo debole e anziana, non ce l'ha fatta. Lo sfogo della giornalista cerca di far riflettere chi, ormai, pensa che il virus sia un problema del passato.

Il triste annuncio

«Questa mattina presto mia madre, Nadia, è morta - ha scritto Lucarelli in un post su Instagram -. È morta di Covid e di compromessi. I compromessi che tutti abbiamo accettato per continuare a vivere, lasciando inevitabilmente indietro qualcuno. Quelli come lei, nella maggior parte dei casi: i fragili». Queste le prime parole di Selvaggia Lucarelli in un ultimo saluto condiviso sui social che ha il sapore di uno sfogo. Ma che, come ci tiene a sottolineare, non ha niente a che vedere con la rabbia.

«Non sono arrabbiata»

«Non sono arrabbiata - sottolinea Selvaggia Lucarelli -, perché io stessa ho ripreso il passo veloce di chi ha urgenza di vivere. E so che mia madre, che era prima di tutto una donna generosa, altruista, sempre in pena per il mondo, avrebbe barattato - anche consapevolmente - il suo sacrificio per il nipote che torna a scuola, per me che torno a viaggiare, per suo marito che può passeggiare nel parco, per la vita di tutti che ricomincia a germogliare. Mi piace pensare che se ne sia andata all’alba per questo: per salutarci tutti e augurarci una bella giornata, 'correte, non vi preoccupate per me'. Come era lei, come ha vissuto». E in molti, adesso, si chiedono se la sua presenza a Ballando con le Stelle sia a rischio. Questa sera, infatti, la giornalista avrebbe dovuto prendere il suo posto in giuria come ogni sabato sera per la settima puntata del programma condotto da Milly Carlucci. Ma dopo il lutto improvviso, la giornalista potrebbe aver deciso di non prendere parte al programma di Rai 1.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Novembre 2022, 18:22

