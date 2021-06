I Maneskin scrivono, Miley Cyrus risponde e li condivide su Instagram: «I miei migliori amici...»

I Maneskin, dopo aver vinto Sanremo e l’Eurovision continuano la loro scalata al successo e vengono anche condivisi, mentre provano, dall’account social della cantante americana Miley Cyrus, con cui il cantante della band, Damiano David, aveva detto di volersi esibire.

Damiano David ha recentemente confessato che sogna di poter cantare con Miley Cyrus, che segue i Maneskin su Instagram: "Le abbiamo scritto – hanno detto i membri della band in una diretta social - è assurdo”. La cantante non ha sprecato tempo e ha ripostato una stories della band mentre si esibisce scrivendo “i miei migliori amici”. Un successo inarrestabile per il giovane gruppo di musicisti romani, che dopo le vittorie a Sanremo e all’ Eurovision (con qualche polemica di troppo) è riuscita a piazzare il brano “I wanna be your slave” direttamente al 24esimo posto della top chart inglese.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Giugno 2021, 19:59

