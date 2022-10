Maneskin, paura sul set del nuovo videoclip. Damiano: «Pensavo sarei morto»

E' uscito oggi su Youtube il video ufficiale di The Loneliest, la nuova canzone in inglese dei Maneskin. La band romana, col frontman Damiano, più Ethan, Thomas e Victoria, ha creato un altro capolavoro. Una vera e propria hit dal sapore internazionale di grande livello che sta già scalando le classifiche. A 24 ore dal rilascio, il brano è già quello più ascoltato a livello mondiale sulle varie piattaforme online. Ma il videoclip, uscito anche oggi, ha dei retroscena forti, quasi da pausa. A raccontarlo nel dettaglio è stato il leader della band, come riporta anche Rolling Stone, in una breve intervista esclusiva trasmessa su Youtube subito prima dell'uscita del video.

Le immagini

Perfetta per la stagione autunnale, il videoclip, uscito oggi, rappresenta a pieno la stagione: cupa e inquietante. Al centro del racconto c’è un funerale, celebrato all’interno di un grande parco mentre fuori scoppia una tempesta con tuoni, fulmini e una pioggia battente. Girato a Monza, il video si apre con Damiano David sott’acqua, come se fosse morto affogato. Alla fine del video, infatti, l’artista si getta nello spazio dove avrebbe dovuto essere posizionata la bara trasportata dalla band: all’interno della tomba, a causa della pioggia, si forma nel corso del video una sorta di piscina naturale. Questa scena in particolare ha rappresentato un rischio importante per l’artista: stando al suo racconto, infatti, per poterla realizzare Damiano è stato legato a dei pesi, ma qualcosa non è andato come previsto. Ecco come il cantante ha commentato questa brutta disavventura: «Per farmi scendere di sotto mi hanno messo dei pesi, ma per le prime due o tre take hanno esagerato con questi pesi e ho pensato che sarei morto sul serio».

La canzone è uno dei pezzi più personali mai scritti da Damiano: «È un testo importante per noi: esprime un messaggio d’amore universale. La canzone è un modo per superare la solitudine. Qualcosa che tutti hanno provato in un modo o nell’altro». The Loneliest arriva dopo il successo internazionale di pezzi come Mamma mia e Supermodel, con i quali la band si è imposta anche all’estero dopo il trionfo a Eurovision 2021.

