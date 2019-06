Madonna contro il Nyt: «Se fossi stata uomo non avrebbero mai scritto certe cose»

Madonna cerca uno chef privato: «Stipendio da 125mila euro». Ecco cosa deve saper fare in cucina



In un lungo post su Instagram, la cantante si scaglia contro il giornale proprio perché l'articolo, L'articolo del New York Times si intitola "Madonna a 60 anni" ed è al centro di una lunga polemica che la regina del pop ha scatenato contro il quotidiano americano bollato come "uno dei padri fondatori del patriarcato".

si è focalizzato sull'età della cantante

cosa che non sarebbe mai stata menzionata - osserva - se io fossi stato un uomo

.

La giornalista che ha scritto l'articolo - scrive Madonna su Instagram - ha passato ore, giorni e mesi con me ed è stata invitata in un mondo al quale molte persone non hanno accesso ma ha scelto di focalizzarsi su aspetti triviali e superficiali come l'etnia della mia controfigura o la stoffa delle mie tende e con commenti senza fine sulla mia età

.

Le donne hanno davvero difficoltà a essere i campioni di altre donne, anche se si presentano come femministe intellettuali - continua ancora la popstar - Mi dispiace anche aver passato solo 5 minuti con lei. Mi sono sentita stuprata. E sì, mi permetto di usare questa analogia perché sono stata violentata all'età di 19 anni. Ulteriore prova che il venerabile N.Y.T. È uno dei padri fondatori del patriarcato. E dico: morte al patriarcato intessuto nel tessuto della società. Non smetterò mai di combattere per sradicarlo

.

Il Nyt nell'articolo racconta come era Madonna negli anni Ottanta, "la sua volontà di ferro" e il suo essere diventata "un modello di femmilità". Ai giorni d'oggi la caratterizza invece come l'incarnazione di "una sessantenne che reclama il suo spazio tra gli artisti di due generazioni più giovani". Che poi, possiamo dirlo, a 60 anni fa Madonna dice ancora la sua.

Venerdì 7 Giugno 2019, 18:33

