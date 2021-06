Madame risponde alle polemiche dopo il post: «Il rapporto con i fan è sacro, ma io parlavo di rispetto»

Dopo la lunga polemica di ieri su Madame l'artista ha voluto dare delle risposte. La stessa cantante aveva pubblicato su Twitter una frase che ha fatto discutere molto il suoi followers. Un polverone però così grande che l'ha posrtata ad eliminare il post e l'ha poi spinta oggi a fare chiarezza su quanto accaduto.

«Questa polemica è partita da un errore mio, dovrei essere meno impulsiva. Avevo tanta rabbia da sfogare e pochi caratteri disponibili», ha spiegato Madam nelle sue storie di Instagram: «Su Twitter volevo spiegare cosa fosse un fan. Dovete sapere che il rapporto fan e artista è assolutamente sacro. E poi voglio parlare di rispetto. Io penso che un fan con cui ho un rapporto non mi interromperebbe mai mentre mangio con la mia famiglia, con mio fratello, sono sicura che aspetterebbe che io finissi di cenare. Io in quel momento non sto lavorando, non sono Madame, sono figlia dei miei genitori, sono una sorella. È un momento intimo».

Poi spiega il motivo della sua rabbia: «Un fan ve lo fa sapere che è un fan, ci tiene a dirmi che ha preso il biglietto, il disco, che mi segue su Instagram. Un non fan ci tiene a dirmi che non mi segue, è quello che è successo l’altra sera. 'Io non ti seguo, non so cosa fai, non mi piace il tuo genere, però ti ho vista a Sanremo, possiamo farci una foto?». Ha precisato di aver comunque fatto la foto ma di non essere riuscita a trattenere lo sfogo.

Poi la frecciatina l'ha mandata ai suoi "colleghi": «Ringrazio ironicamente Riccardo Dose e tutti gli altri influencer che hanno alimentato la polemica nei miei confronti. Non ho altre parole negative per voi, posso solo dire che io non l'avrei fatto».

