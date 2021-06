Madame, la 'stoccata' di Gabriele Corsi: «A me la foto potete chiederla, anche senza di me»

Madame, il tweet della bufera (poi cancellato) scatena anche l'ironia sui social. A cui non ha voluto mancare Gabriele 'Lele' Corsi, con una vera e propria 'stoccata'.

La giovane cantante si era lasciata andare ad uno sfogo dopo che un fan le aveva chiesto una foto: «Se non hai comprato il disco o un biglietto, non farmi alzare mentre mangio per fare una foto. Perché io sono Madame solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta di 19 anni». Un tweet, poi cancellato, che ha scatenato parecchie polemiche.

Comunque a me potete chiedere le foto come e quando volete.

Anche senza di me 🤷🤷🤷 pic.twitter.com/BFrY2yobWt — Gabriele Lele Corsi (@corsi_gabriele) June 20, 2021

Chi ha risposto in modo davvero brillante è stato Gabriele Corsi. Il membro del Trio Medusa, e conduttore tra gli altri di Reazione a catena e Deal with it, ha infatti pubblicato su Twitter un video in cui scatta una foto a due turiste straniere a Roma. «Comunque a me potete chiedere le foto come e quando volete. Anche senza di me», scrive il conduttore, in un evidente riferimento al tweet della discordia di Madame.

