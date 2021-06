Madame nella bufera: «Se non hai ascoltato il disco… Non farmi alzare per una foto». Il tweet fa infuriare i fan

«Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto NULLA x me non farmi alzare mentre mangio per una foto». Sono queste le parole di Madame in un post su Twitter in cui non ha reagito bene alla richiesta di un fan di scattare una foto insieme.

Sembra che lei stesse mangiando quando il ragazzo si è avvicinato per chiederle una foto. Il gesto ha però indispettito la cantante e lei nel tweet ha concluso: «Io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta di 19 anni». Non è chiaro cosa sia successo ma presumibilmente il fan in questione dovrebbe aver fatto una gaffe con la giovane artista che non è riuscita a trattenersi.

I fan si sono divisi in due parti, tra chi dà ragione alla cantante e chi invece la critica sostenendo che in fondo il ragazzo aveva chiesto solo una foto. Non sono mancate nemmeno le battute ironiche come chi ha scritto: “Serve il test d’ammissione per il nuovo corso di laurea in ‘Storia e Filosofia di Madame?'”.

se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto NULLA x me non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta 19 yo — madame (@sonolamadame1) June 19, 2021

