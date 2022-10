M.E.R.L.O.T. racconta 'Gocce', l'album d'esordio: «Il mio mondo artistico»

Dopo singoli, collaborazioni e pezzi di musica, M.E.R.L.O.T. ci presenta finalmente l'album di debutto Gocce. Uscito venerdì 30 settembre (per Virgin Records/Universal Music Italia), il progetto mette insieme brani già ascoltati e quattro inediti. Il risultato è complesso eppure semplice nel veicolare il messaggio artistico del giovane cantautore.

«È stressante, ma è una bella sensazione. - ci dice subito M.E.R.L.O.T. - Sono felicissimo di riuscire a far uscire un album che descriva tutto. E che racchiude il mio mondo fino ad ora. Cosa c'è dentro? Il me sognatore, il me triste, il me deluso. Delusione e sogni alla fine sono collegati». Il cantautore ci racconta che i brani sono tutti recenti, inediti compresi. «Con il Covid, ho perso il senso del tempo. Non so cosa sia successo», precisa.

Foto: Stefano Bazzano via About Ent.

