I Depeche Mode tornano in Italia: nuovo disco e tournée nel 2023. Tutte le date

I Depeche Mode - presenti nella Rock & Roll Hall of Fame dal 2020 - hanno annunciato la pubblicazione di nuovo album e un tour mondiale nel 2023. Il Memento Mori Tour affiancherà infatti l'imminente 15/o album in studio della band, Memento Mori, in uscita nella primavera del 2023. Rompendo la tradizione, Dave Gahan e Martin Gore hanno svelato che il tour inizierà con una serie speciale di date limitate alle arene nordamericane a partire dal 23 marzo, prima che la band si diriga in Europa per il tour estivo negli stadi.

Depeche Mode tornano anche in Italia

Il tour toccherà l'Italia per tre date: il 12 luglio Stadio Olimpico - Roma, il 14 luglio Stadio San Siro - Milano e il 16 luglio Stadio dall'Ara - Bologna. Le date in Nord America faranno tappa al Madison Square Garden di New York, allo United Center di Chicago, al Kia Forum di Los Angeles e alla Scotiabank Arena di Toronto. La band inizierà poi il tour europeo negli stadi il 16 maggio, con tappe che includono lo Stade de France di Parigi, lo Stadio Olimpico di Berlino, lo Stadio San Siro di Milano e il Twickenham Stadium di Londra.

Parlando di Memento Mori, Martin Gore ha commentato: «Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto all'inizio della pandemia e i suoi temi sono stati ispirati direttamente da quel periodo. Dopo la scomparsa di Fletch, abbiamo deciso di continuare perché siamo sicuri che questo è ciò che avrebbe voluto, e questo ha davvero dato al progetto un ulteriore livello di significato». Dave Gahan ha aggiunto: «Fletch avrebbe amato questo album. Non vediamo l'ora di condividerlo presto con voi, e non vediamo l'ora di presentarlo dal vivo durante gli spettacoli del prossimo anno».

Il Memento Mori Tour sarà il 19° tour dei Depeche Mode e il primo dopo oltre cinque anni. L'ultima uscita della band, il Global Spirit Tour 2017-2018, è stata la più lunga fino ad oggi ed è stata una delle tournée con i maggiori incassi dell'anno, con la band che ha suonato davanti a più di 3 milioni di fan nel corso di 130 spettacoli in Europa e Nord America.

