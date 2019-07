Cantiamole alla LUNA. La play list di Leggo dedicata ai 50 anni dell'allunaggio

Sabato 20 Luglio 2019, 17:35

Esattamente 50 anni fa Neil Armstrong fu il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Un anniversario che - in qualche modo - tutti stanno celebrando. Anche perché il fascino che esercita viaggiare nello spazio, magari proprio verso il nostro satellite per eccellenza, ci ha sempre affascinato. L'allunaggio è stato un grande traguardo per l'uomo, un evento storico. Ad alimentare l'evento e il fascino del "viaggio spaziale" ha contribuito anche e soprattutto lei, la LUNA. Pianeta dei nostri sogni e dei nostri sospiri, delle nostre delusione d'amore e del nostro viaggiare lontano dalla realtà che ci circonda. E il mito della Luna si è alimentato - nel tempo - soprattutto grazie alla musica. Tantissimi artisti hanno cantato la Luna. Canzoni d'amore ma non solo, soprattutto musica pop, ma non solo. La Luna ci fa compagnia, "bussa", come direbbe Loredana Bertè, in ogni momento della nostra giornata per portare un pizzico di allegria o di leggerezza.E proprio in occasione dei cinquant'anni dell'allunaggio, abbiamo pensato ad una play list musicale dedicata alla Luna. Sono le dieci canzoni preferite dalla redazione di Leggo. Aspettiamo di sapere le vostre nei commenti. Ne manca qualcuna?1 GIANNI TOGNI - LUNA2 LOREDANA BERTÈ E LA LUNA BUSSÒ3 SERGIO CAPUTO - SPICCHIO DI LUNA4 THE POLICE - WALKING ON THE MOON5 DAVID SYLVIAN - SILVER MOON6 JOVANOTTI - CHIARO DI LUNA7 ELO - TICKET TO THE MOON8 NEIL YOUNG - HARVEST MOON9 FRANK SINATRA - FLY ME TO THE MOON10 R.E.M. - MAN ON THE MOON