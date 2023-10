Liam Payne, patente revocata e multa salata per l'ex One Direction: ha superato i limiti di velocità

di Redazione web

Una "brutta direzione", quella intrapresa dall'ex cantante del gruppo One Direction Liam Payne: il cantante non potrà guidare per 6 mesi. La sanzione, però, non si limiterà solo a questo: Liam Payne, infatti, dovrà anche pagare una multa salata. Il cantante avrebbe superato i limiti consentiti a Londra, a bordo del suo costoso pick-up: una Ford Ranger da 40mila euro.

Come riporta il Sun, il cantante si è scusato per l'infrazione, ma, oltre alla multa e alla sospensione della patente, avrà anche 4 punti di penalizzazione.

Le implacabili telecamere disseminate per tutta Londra non perdonano: Liam Payne è stato ripreso mentre superava i limiti consentiti in un quartiere nella zona Ovest di Londra, a bordo della sua Ford Ranger di lusso.

Quando la corte ha chiesto dettagli circa le sue finanze, Liam Payne ha risposto: «Non posso divulgare informazioni al riguardo, ma pagherò la multa entro i 14 giorni consentiti».

La collezione di Liam Payne

Oltre al Ford Ranger, Liam Payne ha un "parco auto" di tutto rispetto: il cantante, che avrebbe un patrimonio di circa 50 milioni, possiede anche una Lamborghini Aventador e una Cadillac Escalade.

Inoltre, il cantante ha acquistato una Ford Anglia utilizzata nel secondo film di Harry Potter: Liam Payne, infatti, è un grande fan del celebre mago creato da J.K. Rowling.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Ottobre 2023, 15:08

