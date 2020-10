Ex star dei One Direction trasforma il suo giardino in una mini-Hogwarts, la Scuola di Magia di Harry Potter

Harry Potter, un libro rarissimo venduto alla cifra record di 33mila sterline

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Ottobre 2020, 15:27

La disponibilità economica delle celebrità spesso permette loro di. Ne è un esempio l'ultima trovata di Liam Payne, ex star dei One Direction. Il giovane cantante è un vero Potterhead, ossia un fan sfegatato di Harry Potter. Così fissato, da aver trasformato il suo giardino in una sorta di mini-Hogwarts (la Scuola di Magia del mondo di Harry Potter, ndr) con tanto diLiam Payne ha confessato in diretta questa piccola "follia" su TikTok, durante una chiacchierata con Tom Felton , l'attore che nella saga cinematografica interpretava il rivale di Harry Potter. Domenica, i due si sono ritrovati per una chiacchierata live sul social network e Felton ha detto di aver sentito delle voci riguardo la Capanna di Hagrid nel giardino del cantante. Ma voleva delle prove. E così Payne lo ha "accolto" virtualmente nella capanna in giardino, lasciando tutti esterrefatti.Tom Felton è rimasto a bocca aperta e ha commentato «Oddio! Non ci credo». Payne ha ammesso che piazzare quella replica in giardino è stata senza dubbio una pazzia, soprattutto perché non si tratta della prima volta che la sua passione sfrenata per il mondo di Harry Potter prende il sopravvento. Nel 2015, rivelò di aver, "Harry Potter e la Camera dei Segreti".