Harry Potter, un libro rarissimo venduto alla cifra record di 33mila sterline

Nel 1997 furono stampate solo 500 prime edizioni con copertina rigida di Harry Potter e la Pietra filosofale, la maggior parte delle quali furono inviate a scuole e biblioteche.



Prima dell'asta, il libro con copertina rigida aveva una stima di £ 8.000 - £ 12.000 a causa di alcuni danni alla sua rilegatura. È stato acquistato da un acquirente privato nel Regno Unito dopo "una dura battaglia di aste", hanno affermato i banditori di Hansons. È la terza copia di una prima edizione con copertina rigida trovata dalla società con sede nel Derbyshire negli ultimi 12 mesi e il suo esperto di libri Jim Spencer li ha descritti come "il Santo Graal" per i collezionisti. "È stato meraviglioso vedere i libri di Harry Potter fare così bene e scatenare offerte così intense", ha aggiunto.

Un libro con copertina rigida della prima edizione di Harry Potter è stato venduto all'asta per £ 33.000. Come rivela leggo.it. La rara copia di Harry Potter e la Pietra filosofale è stata scoperta da un insegnante 12 anni fa insieme a due prime edizioni in brossura.Dopo che i tascabili erano stati banditi a £ 3.400 e £ 3.000, il venditore ha detto: "Dire che sono contento è un eufemismo". Sono stati venduti durante un'asta online alla Bishton Hall nello Staffordshire.