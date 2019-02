Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro, torna per la prima volta sul palco: «Sono un po' emozionato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'artista salentino, colpito a settembre da un'emorragia cerebrale, è tornato a sorpresa sul palco. Stasera, giovedì 14 febbraio, per l'apertura del tour indoor della band a Rimini, Lele ha imbracciato nuovamente la chitarra e ha accompagnatonel nuovo brano Cosa c'è dall'altra parte, scritto proprio durante la sua malattia.- ha detto Spedicato con la voce incerta e asciugandosi una lacrima -». Durante il tour sarà sostituito dal fratello Giacomo.Il 17 settembre scorso, il chitarrista è stato colpito da. A soccorrerlo, la moglie incinta. Per tre settimane, la famiglia dell'artista salentino, i colleghi della band e i tanti fan sono stati con il fiato sospeso, in attesa di un segnale di miglioramento. Poi la lieta notizia: «». Dimesso dal reparto Rianimazione del Vito Fazzi - l'ospedale di Lecce in cui è stato ricoverato per un mese - il musicista è stato trasferito in un centro specializzato per la riabilitazione.A novembre,ha portato una ventata di serenità nella vita di Lele e della moglie Clio. E oggi il chitarrista è tornato per una sera dai suoi fan. Che lo aspettano con affetto.