La Russa e il figlio rapper: «Canta 'sono tutto fatto'. Ma se lo becco con la droga lo ammazzo»

Rapper e trapper sono ormai le rockstar delle nuove generazioni: come abbiamo visto al Festival di Sanremo, questo genere di musica è in forte crescita e tanto popolare tra i ragazzi italiani., ex ministro e attualmente vicepresidente del Senato, ne ha un esempio in famiglia: il suo figlio terzogenito Leonardo Apache fa infatti rap e il suo nome d’arte èIntervistato da Radio Capital, La Russa non ha nascosto il suo disagio davanti ai testi delle canzoni del figlio: «Fa il rapper per hobby, ma ho voluto che non si chiamasse La Russa, così ha accorciato il nome», ha detto l’ex ministro, di Fratelli d’Italia. «Nella canzone dice ‘sono tutto fatto’, ma io so che il concetto di fatto ha un significato diverso». In ogni caso, specifica La Russa, «se lo becco con la droga lo ammazzo».