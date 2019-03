La trans Efe Bal bacchetta la Consulta: «La legge Merlin va rivista, i tempi sono cambiati»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lacome ama definirsi, bacchetta la Consulta: dopo la decisione della Corte Costituzionale, che ha dichiarato non fondate le questioni sollevate su reclutamento e favoreggiamento della prostituzione, lasciando di fatto la legge Merlin così com'è,ha espresso le sue idee all'agenzia Adnkronos. «Dopo 60 anni la legge Merlin va rivista, perché i tempi sono cambiati - le sue parole - Porto avanti da sempre la battaglia a favore di chi sceglie volontariamente il sex work, non certo per favorire la prostituzione o favorire lo sfruttamento».Secondo Efe Bal «fintanto che una persona sceglie liberamente di fare la prostituta, il favoreggiamento in un certo qual modo è calcolato e non dovrebbe essere considerato reato in tale attività. Faccio un esempio: quando io stavo in Svizzera a casa di una mia amica, lei metteva inserzioni sul giornale e rispondeva alle chiamate dei clienti, visto che non parlavo tedesco. Anche in questo caso allora si dovrebbe parlare di favoreggiamento».«In Italia - continua - ci sono oltre 9 milioni di clienti, alcuni chiedono di fare sesso senza protezione. I controlli sanitari, ribadisco, sono essenziali. La mia proposta è seguire il modello svizzero: una prostituta denuncia il suo lavoro in questura e dichiara la sua residenza così da attivare i test di controllo sanitario. Poi potrebbe rivolgersi alla Camera di commercio per richiedere, non so, un codice particolare che riconosce il 'lavoro autonomo' di prostituta. Ecco, il favoreggiamento in questo caso non esisterebbe più». Quanto alle case chiuse, «non sono contraria ma attenzione, ci vorrebbero dei super controlli, perché certo non è che si possano mettere dei sistemi di videosorveglianza all'interno».E poi: «visto che in Italia lavorano 70mila sex workers, bisognerebbe aprirne diverse. Avete idea di quanti bordelli dovrebbero nascere? Non credo una cosa tanto gradita per chi abita nel vicinato». Efe Bal confida infine che vorrebbe «smettere di fare la prostituta». «Sostengo Salvini e tra pochi giorni prenderò il diploma alla Scuola di Formazione Politica della Lega. Mi piacerebbe avere un ruolo politico, impegnarmi per rendere sicura la prostituzione».