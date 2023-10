Ivana Spagna, il dramma dell'aborto e il matrimonio che si è lasciata alle spalle

di Redazione web

Ivana Spagna, icona degli anni '80, è ancora molto amata: ieri, infatti, sono stati in tanti ad apprezzare la sua presenza sul palco dell'Arena di Verona per Arena Suzuki. La cantante ha riproposto le sue hit più famose.

Ivana Spagna ha raggiunto la notorietà nel 1986, con la hit Easy Lady; successivamente, ha vinto il Festivalbar con Dance Dance Dance e ha conquistato il terzo posto a Sanremo 1995 con Gente come noi.

Ma Ivana Spagna ha anche alle spalle un matrimonio lampo e un aborto, che l'hanno segnata notevolmente.

La carriera di Ivana Spagna

Ivana Spagna è nata a Valeggio sul Mincio nel 1954, e i suoi primi passi nel mondo della musica risalgono al 1969, quando ha partecipato alla quarta edizione del concorso Girogarda con la canzone Quando tu sorridi. Il vero inizio della carriera e il successo arrivano nel 1986, con Easy Lady e Jealousy, con le quali ha raggiunto la notorietà internazionale.

Il 1987 è stato per lei l'anno della conferma: Call Me rimane ancora oggi una canzone molto popolare. Anche gli Anni '90 e i primi Anni 2000 sono stati molto produttivi per la cantautrice: ricordiamo No more words (1992), Gente come noi (1995), Circle of Life (1995), Senza catene (1999), Con il tuo nome (2000) e You raise me up (2007).

Ivana spagna sempre in gran forma lei che spolvera tutte le sue giacche iconiche di quei anni 🤗😭💖 Ho sempre desiderato averne una fin da bambina 🤗🌟 — Feby TH (@FebyTH) October 4, 2023

Vita privata: il matrimonio con Patrick Debort e l'aborto

Ivana Spagna si è sposata solo per una settimana: nel 1992 è convolata a nozze, a Las Vegas, con il modello e arrangiatore francese Patrick Debort, dopo una frequentazione durata otto anni. «Un sensitivo mi aveva predetto che sarebbe durata una settimana, io non volli credergli e invece è andata proprio così.

Ma il dramma che ha segnato la vita della cantante è stato senza dubbio un aborto spontaneo che ha avuto nel 1997. Il 1997 non è stato un anno facile per la cantante: in quel periodo è avvenuta la morte della madre, che l'ha addolorata quasi fino al punto di pensare al suicidio. Probabilmente, è stato proprio lo stress a causare l'aborto: Ivana Spagna ha raccontato di aver avvertito qualcosa di anomalo e di essersi rivolta ai medici, che le hanno diagnosticato un’emorragia, conseguenza della perdita della figlia che portava in grembo.

Purtroppo, Ivana Spagna non è più riuscita a concepire altri figli, e questo sicuramente le ha dato un grande dolore. Per quanto riguarda le sue relazioni, attualmente Ivana Spagna è single, dopo una relazione con il suo manager Ugo Cerruti, durata 15 anni.

