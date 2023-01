Il disco più venduto è Sirio di Lazza. Sul podio anche Rkomi e Blanco

Il mondo della musica italiana gode di ottima salute. A dirlo è l’ultima classifica di vendita Top Of The Music by FIMI/GfK, dominata per il terzo anno di seguito dal repertorio nostrano. Quest’anno a farla da padrone è «Sirio» di Lazza, che dopo essere stato per 18 mesi al primo posto risulta l’album più venduto del 2022. L'opera del giovane rapper milanese svetta in una top ten Album & Compilation (che include fisico, digitale e streaming premium) ancora una volta completamente italiana, così come la chart Singoli (download e streaming premium), guidata da «Brividi» della coppia vincitrice di Sanremo 2022, Mahmood & Blanco, e seguita da «Shakerando» di Rhove e «Dove si balla» di Dargen D'Amico. Scorrendo la classifica troviamo «Farfalle» di Sangiovanni, «La coda del diavolo» di Rkomi & Elodie, «La dolce vita» di Fedez, Tananai & Mara Sattei, «Giovani wannabe» di Pinguini Tattici Nucleari, «5 gocce» di Irama feat. Rkomi, «Baby goddamn» di Tananai e «Ciao ciao» de La Rappresentante di lista.

Il podio degli Album invece è completato da «Taxi driver» di Rkomi, l'album più venduto del 2021, e da «Blu Celeste» di Blanco. Quarto posto per «Noi, loro, gli altri» di Marracash, dopo il quale si collocano «Il giorno in cui ho smesso di pensare» di Irama, «c@ra++ere s?ec!@le» di thasup e «Salvatore» di Paky. Ottava posizione per «Materia» di Marco Mengoni, seguito da «Caos» di Fabri Fibra e «X2 - Sick Luke».

Un parterre tutto italiano a esclusione della classifica dei vinili, dove svettano due illustri eccezioni straniere: Harry Styles con «Harry's House», al primo posto, seguito dall’intramontabile «The Dark Side of The Moon» dei Pink Floyd; mentre a chiusura del podio si torna a Roma con Noyz Narcos e il suo «Virus». «Il successo della musica italiana, la forte affermazione di una nuova generazione di artisti che rappresenta il grande cambiamento avvenuto nel settore, è anche il risultato dei forti investimenti dell'industria discografica effettuati negli anni, anche durante la difficile fase della pandemia – spiega il Ceo di Fimi, Enzo Mazza –. Negli ultimi dieci anni l'età media degli artisti in top ten è scesa del 35% evidenziando un ricambio generazionale che nessun altro settore culturale ha potuto garantire nel nostro Paese».

Oltre al consueto award fisico, Fimi assegnerà per la prima volta all'artista bestseller dell'anno anche un premio in formato NFT (non-fungible token) che attesta l’autenticità e unicità di un oggetto digitale, sancendo il proprio ingresso nel web 3.0, a conclusione di un 2022 che ha visto produrre un totale di 267 Album, 2 Compilation e 325 Singoli certificati tra oro, platino e multiplatino, per un numero complessivo di 594 titoli.

