Maneskin, Damiano festeggia il compleanno: party stile anni '90, la posa da gangster e il simbolo di Gucci sulla nuca

Damiano David festeggia il suo 24esimo compleanno a Roma, con gli amici di sempre. Il cantante dei Maneskin ha organizzato una festa in stile anni '90, con dress code e senza sfarzi. Presenti anche i membri della band Thomas Raggi ed Ethan Torchio, ma non la bassista Victoria, che ha fatto gli auguri all'amico-collega sui social.

La dedica di Giorgia Soleri

Damiano ha sfoggiato con orgoglio il nuovo look. I capelli rasati non sono l'unica novità dell'ultima settimana. Il cantante si è fatto disegnare sulla nuca il logo di Gucci, di cui è testimonial. In un post pubblicato sui social, ha condiviso le foto della serata. Al primo posto quella con la fidanzata Giorgia Soleri, in una posa da gangster. La modella gli ha dedicato un messaggio per fargli gli auguri: «Buon compleanno al mio sexy e pericoloso, la mia "cotta" per sempre. Ti amo tanto», ha scritto. Gli scatti, firmati dal fotografo Fabio Germinario, hanno collezionato oltre 675mila like e una sfilza di commenti.

Nuovo album in uscita

E' in uscita il terzo album di Damiano David e soci, "Rush!", che arriverà il 20 gennaio. Sette giorni prima, il 13, uscirà il singolo Gossip: il quartetto lo ha inciso con il mitico Tom Morello, chitarrista dei Rage Against the Machine, band statunitense considerata un simbolo del rock antisistema.a prima recensione di Rush! negli Usa è stata pubblicata sul numero di gennaio della storica rivista Rolling Stone, scritta dal 62enne David Browne, tra le firme più autorevoli del magazine: «Il circo rock'n'roll dei Maneskin», il titolo.

