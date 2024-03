Grignani arrabbiato per i problemi tecnici al concerto. Si sfoga col pubblico, poi lascia il palco: «Non va un ca**o. Vi saluto»

Gianluca Grignani ha dato il via al tour "Residui di rock'n'roll" con una prima tappa venerdì 22 mazro al Phenomenon di Fontaneto d'Agogna, in provincia di Novara. Eppure, non tutto è andato liscio come avrebbe dovuto e questa prima tappa è stata apparentemente costellata da una serie di problemi tecnici.

Ancora sul palco, dopo circa un'ora dall'inizio, il cantante ha interrotto l'esibizione e si è lanciato in un lungo sfogo riguardo tutte le difficoltà affrontate durante il concerto, criticando fortemente l'agenzia che si è occupata di seguirlo per la data piemontese e il resto della band.

Lo sfogo col pubblico

Qualche fan presente tra il pubblico del concerto ha ripreso lo sfogo di Gianluca Grignani.

Poi, le varie minacce di andarsene: «Giuro, io potrei anche andarmene adesso. Dovete credermi, sono costretto a fermarmi. Non sono nelle condizioni di lavorare. Arrivare a questo è troppo. Sono sincero. Vi saluto e vi ho spiegato il motivo e vi farò sapere il resto».

Il cantante ha effettivamente lasciato il palco per alcuni minuti, e quando è risalito ha optato per un diverso approccio: ha cantato a cappella alcuni dei suoi brani più popolari.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Marzo 2024, 16:51

