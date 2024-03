Gianluca Grignani come sta: «malore in un locale, poi in ospedale». Cosa è successo davvero

Cosa è successo davvero a Gianluca Grignani nella notte tra il 3 e il 4 marzo? Lunedì è circolata la notizia, pubblicata dal quotidiano Libertà, di un presunto malore accusato dal cantautore mentre si trovava in locale di Piacenza. I dettagli parlano di un trasferimento da parte della Croce Rossa all'ospedale Guglielmo Da Saliceto. Anche la Usl di Piacenza ha fatto sapere che Grignani avrebbe passato la notte in Pronto Soccorso per essere dimesso all'indomani.

Gianluca Grignani in ospedale

La notizia del malore improvviso per Gianluca Grignani ha preoccupato i fan del cantante, ma poche ore dopo è stato l'autore di Destinazione Paradiso in persona a rassicurare tutti.

Cosa è successo

Ma allora, cosa è successo? «Sono passato in ospedale per una cosa che non era mia e non posso dire di chi. E non mi va neanche di parlarne, ci vediamo ai concerti», ha spiegato in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. «Vi giuro che non ho nessun calo di pressione, ci siamo capiti? E poi sentite, che palle. La prossima volta diranno che cammino sulle acque», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Marzo 2024, 09:56

