Gigi D'Alessio, dedica d'amore per la fidanzata al concerto: «Ho scritto questa canzone...»

Gigi D'Alessio non si è trattenuto durante il suo concerto in Piazza del Plebiscito a Napoli trasmesso su Rai1: il cantante ha fatto un gesto che non aveva mai fatto prima, ossia una dedica alla fidanzata Denise Esposito. Per quest'ultima, che l'ha reso papà del piccolo Francesco, per la quinta volta, ha riservato parole d'amore. Ma andiamo a vedere qual è stato il gesto che ha emozionato non solo il cantante ma anche molti suoi fan.

La dedica di Gigi D'Alessio per la fidanzata

«Ho scritto una canzone dedicata alla persona che amo, ma le canzoni sono di tutti e ora è anche un po' vostra», ha spiegato Gigi D'Alessio prima di iniziare a cantare la canzone Si te sapesse dicere. Il nome di Denise Esposito non è stato fatto direttamente ma il cantante ha pronunciato quella frase guardando la fidanzata che era in prima fila al suo concerto come fan e compagna.

Parole, quelle del cantante, che hanno un significato ancora più forte se consideriamo che sono state pronunciate davanti a un pubblico così numeroso.

