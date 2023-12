Gigi D'Agostino, come sta? Il dj rompe il silenzio a un anno dall'ultimo post: «Buonasera...»

di Redazione web

Dopo oltre un anno di silenzio, Gigi D'Agostino torna sui social e saluta i suoi fan. Lo fa con un post su Instagram che lo ritrae in bianco e nero, serio, con il cappello, la camicia a righe e la barbetta incolta. Una foto, accompagnata da un'unica parola «Buonasera...», che in meno di un'ora ha raccolto oltre 27.000 like e 3.000 commenti di fan e amici preoccupati per le sue condizioni di salute, visto che lotta contro un «grave male», come lui stesso lo ha chiamato annunciandolo ai fan ormai 2 anni.

Gigi D'Agostino torna sui social e posta un sorriso: il primo selfie su Instagram a otto mesi dalla malattia

«Sto molto meglio»

Tra i commenti, spuntano anche quelli degli amici.

La malattia

Gigi D'Agostino ha lottato duramente in questi anni, anche se non è dato sapere che tipo di malattia lo abbia colpito. Nel dicembre 2021 aveva pubblicato un comunicato per informare della sua malattia: «Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole, ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo. Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi. Mi trasmettono tanta forza, mi scaldano il cuore»

