Gigi D'Agostino, come sta il dj? Un anno fa l'ultimo post: la lotta con il «grave male» e il silenzio che preoccupa i fan

Gigi D'Agostino non dà sue notizie da più di un anno ormai. È passato un anno da quel sorriso abbozzato sui social, che aveva dato un po' di speranza ai fan del dj. Un anno di lotta silenziosa contro un «grave male», come l'ha definito lui stesso «che mi dà molto dolore», aveva detto annunciando la malattia a dicembre del 2021. Da più di due anni l'artista lotta con una malattia, che l'ha costretto a ritirarsi a vita privata, lasciando le scene che aveva dominato per anni.