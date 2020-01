Gianni Togni, 40 anni dopo "Luna": «Io, dal Folkstudio ai Pooh. Ora torno a cantare dal vivo»

Giovedì 16 Gennaio 2020, 08:35

È un disco pieno di futuri coniugati in prima persona, quello di. Strano: da un artista di lungo corso, ti aspetti bilanci più che propositi. «E invece no – spiega lui, 63 anni, romano – l’età non conta in questo mestiere e la vita comunque spariglia per tutti le carte, cambia in un secondo i programmi. Ecco perché Futuro improvviso».«Nel 1974 il primo album, andavo ancora al liceo, per finirlo il preside mi concesse una dispensa dalle lezioni. Prodotto dalla It di Vincenzo Micocci, l’etichetta di De Gregori e Venditti. Avevo cominciato proprio al Folkstudio di Roma: cantavo solo la domenica pomeriggio perché ancora minorenne. Grande scuola: ogni settimana portavi almeno due brani nuovi».«Destino. Si ammalò il supporter dei Pooh. Scrissi in fretta 7 canzoni, avessi proposto al loro pubblico quelle del Folkstudio, mi avrebbero linciato. Le nuove piacquero».«Luna uscì il 10 marzo, il 24 luglio, per il mio compleanno, fu primo in classifica. Trentamila copie al giorno. Ero uno studente universitario ma vivevo già con la mia fidanzata, facevo le vacanze in tenda. Proprio al ritorno dalla Corsica mi resi conto di quello che era capitato: il postino non riusciva più a fare entrare le lettere sotto la porta».«Giulia, Per noi innamorati, Semplice che resta il mio disco più venduto, Chissà se mi ritroverai, Segui il tuo cuore, Stanotte tienimi con te…».«La voglia di sperimentare mi portò a scrivere un disco diverso, Bersaglio mobile, vendette “solo” 180mila copie. Così partii per l’Inghilterra dove mi innamorai del musical. Tornato qui, scrissi Hollywood con Guido Morra che, interpretato da Massimo Ranieri e diretto da Peppino Patroni Griffi, fu un trionfo per più stagioni».«Una volta cedetti alle pressioni di Pippo Baudo ma fui scartato. Di quella bocciatura gli sarò grato per sempre. Nello sport si gareggia, nell’arte è diverso».«Una fiera delle vanità. Non li vedo ma non mi piacciono».«Un giovane produttore con voglia di iniziativa. Ho riorchestrato 42 canzoni, ne dovrò scegliere 26. E poi volevo festeggiare i 40 anni di Luna».«Nessuno sa spiegare perché una canzone entri così fortemente nell’immaginario collettivo. E dire che l’ho scritta mentre preparavo l’esame di Filologia romanza».