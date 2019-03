Gazzelle si accende una sigaretta sul palco: multato durante il suo concerto

Altro che droga, sesso e rock'n roll., il cantante indie, è stato multato per avere acceso una sigaretta sul palco durante un suo concerto a Rimini. E' successo nel debutto del suo 'Punk Tour', lo show che il 1 marzo va in scena al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e il 2 al Palazzo dello Sport a Roma. L'episodio, riportato dal Corriere Romagna, risale a mercoledì sera, con tanto di 'Storià su Instagram del cantautore romano che mostra il verbale e recita «La prima è andata con una bella multa della Polizia».Durante l'esibizione all'RDS Stadium gli agenti della divisione amministrativa della questura hanno notato la sigaretta accesa dall'artista sul palco. Hanno aspettato la conclusione del concerto per poi contestargli la violazione del «divieto di fumo all'interno di un pubblico esercizio», nonostante fossero visibili i cartelli con le indicazioni e la sanzione prevista. «Scusate, ho sbagliato - avrebbe risposto Gazzelle - Non ho dato peso al fatto che mi trovassi al chiuso».