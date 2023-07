Fiordaliso di nuovo ricoverata: «Ho avuto una ricaduta». Paura per la cantante: come sta

di Redazione Web

Paura per Fiordaliso. Circa due settimane fa, la nota cantautrice aveva annunciato di essere stata operata d’urgenza per una peritonite, un’infiammazione dei visceri e della cavità addominale, dovuta solitamente ad una contaminazione batterica. Era il 1 luglio, quando Fiodaliso aveva pubblicato una foto sulla sua pagina Instagram. Nello scatto si mostrava in un lettino d’ospedale, con il volto visibilmente scosso. Fiordaliso aveva anche rassicurato i suoi fan, spiegando che il peggio era passato e che presto sarebbe tornata in forma. Ma, nelle ultime ore, sembra che la cantante abbia avuto una nuova ricaduta.

Charlene di Monaco, la principessa non si mostra in pubblico da quasi un mese: «È scomparsa»

Sophie Codegoni, la figlia Celine sdraiata accanto al cane: «Non fa avvicinare nessuno»

Il post

Suo suo account Instagram, Fiordaliso ha condiviso una nuova foto che la ritrae ancora una volta su un lettino d’ospedale e con il volto decisamente provato.

Cosa succederà?

Non ci sono dettagli e non è chiaro se e quando la cantante verrà operata o se questa nuova ricaduta sia dovuta ancora una volta a questione legate alla peritonite. Ad ogni modo, Fiordaliso si è mostrato comprensibilmente scossa e visibilmente stanca. Non resta che attendere. Molti personaggi dello spettacolo hanno voluto lasciare un messaggio d’affetto per Fiordaliso: da Laura Pausini e Giorgia a Marco Carta e Paola Iezzi, fino a Valerio Scanu e la showgirl Sabrina Salerno. E ancora, Paolo Belli, Milena Miconi, Gianluca Impastato, Patrizia Pellegrino e molti altri vip.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Luglio 2023, 16:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA