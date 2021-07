Il Festival Gaber, dal 9 luglio e 20 agosto: tutti gli appuntamenti per ricordare il Signor G.

Il “Festival Gaber” torna con la sua diciassettesima edizione dal 9 luglio al 20 agosto. Il “Festival Gaber” è uno dei più importanti eventi culturali e di spettacolo della scena nazionale che ha lo scopo di diffondere e mantenere viva la figura e l’opera di Giorgio Gaber, e vedrà la partecipazione di numerosi ospiti come Giulio Casale, Andrea Tagliasacchi, Motta, Michele Serra, Bobby Solo, Vasco Brondi, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Roberto Vecchioni, Mario Capanna, David Riondino e Davide Rondoni.

Il Festival Giorgio Gaber arriva alla diciassettesima edizione

La rassegna partirà il 9 luglio a Castelnuovo di Garfagnana con un incontro-spettacolo dal titolo “Giorgio Gaber: una nuova coscienza”, che vedrà protagonisti il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, uno dei primi sostenitori dell’ormai storico Festival e Giulio Casale, grande interprete del Signor G.

Anche quest’anno la programmazione degli eventi si concentrerà soprattutto a Camaiore, che Gaber aveva scelto come sede principale per il suo lavoro di scrittura con Sandro Luporini e dove, a partire dagli anni Novanta, ha vissuto molto a lungo. Nella città versiliese sono previsti sei incontri-spettacolo dal 15 al 24 luglio. Tutte le serate saranno eccezionalmente disponibili per questa edizione non solo dal vivo ma anche in free streaming sul canale YouTube della Fondazione Gaber, per far fronte alle molte richieste e alla grande affluenza che da sempre caratterizza gli eventi proposti in ottemperanza delle restrizioni della platea imposte dalla pandemia.

Cosi come tradizione tutti gli incontri-spettacolo saranno ad ingresso libero. Sul palco gli ospiti si alterneranno a dialogare con Lorenzo Luporini e Paolo Dal Bon, che a loro volta lasceranno spazio poi alle esibizioni artistiche degli ospiti oltre che a ricchi contributi video. Questa formula, nata e consolidatasi proprio sul palco di Camaiore nel corso delle varie edizioni del Festival, rappresenta una specificità della Fondazione Gaber: un approfondimento culturale, a partire anche dagli spunti offerti dal Signor G, accompagnato da una proposta di intrattenimento intelligente.



Festival Gaber - il programma

9 LUGLIO ORE 21.30 - Giulio Casale e Andrea Tagliasacchi (Camaiore)

15 LUGLIO ORE 21.30 – Motta (Camaiore)

18 LUGLIO ORE 21.30 – Michele Serra (Camaiore)

19 LUGLIO ORE 21.30 – Vasco Brondi (Camaiore)

20 LUGLIO ORE 21.30 – Bobby Solo (Camaiore)

23 LUGLIO ORE 21.30 – Fulminacci (Camaiore)

24 LUGLIO ORE 21.30 – La Rappresentante di Lista (Camaiore)

24 LUGLIO ORE 21.30 - Roberto Vecchioni (Sarzana -SP)

29 LUGLIO ORE 21.30 - Giulio Casale e Mario Capanna (Sansepolcro)

6 AGOSTO ORE 21.30 - David Riondino e Davide Rondoni (Terme Tamerici - Montecatini Terme)

13 AGOSTO ORE 21.30 - David Riondino

20 AGOSTO ORE 21.30 - Giulio Casale

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Tutte le serate saranno trasmesse in diretta streaming su: https://www.youtube.com/user/FondazioneGaber

