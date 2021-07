Meteo, tre giorni di fuoco: temperature fino a 40° e temporali al Nord. Le regole contro il caldo

Una nuova ondata di caldo africano ha ormai travolto quasi tutta Italia. Da ieri un'altra fiammata dell'anticiclone africano, dopo quella di due settimane fa, sta riportando le temperature massime a toccare i 40 gradi al Sud. E se il bollino rosso che indica il massimo livello di rischio per la popolazione si registra per oggi solo a Campobasso, in più di una regione il termometro sale ampiamente oltre i 35 gradi.

Le giornate più critiche saranno oggi e domani, con Taranto e Siracusa che toccano i 40 gradi, mentre Bari, Foggia e Catania si fermeranno a 39. Ma l'ondata di calore non tocca solo il Sud: da Ferrara a Bologna, da Macerata ad Ascoli Piceno, a ridosso del weekend si toccheranno i 36-37 gradi.

La tregua arriverà da sabato ma solo al Centro-Nord, dove sulle Alpi occidentali (Val d'Aosta e alcune zone del Piemonte e della Lombardia) oltre al caldo si dovrà fare i conti con lo sviluppo di forti temporali almeno fino a mercoledì, con il rischio di grandinate e improvvisi colpi di vento.

Le ondate di calore, con la siccità, sono l'evento climatico avverso più rilevante per l'agricoltura italiana, sottolinea il monitoraggio Coldiretti che analizza gli effetti del forte caldo sul nostro Paese: i danni stimati ammontano a circa un miliardo di euro all'anno. L'afa e la prolungata mancanza di pioggia - commenta Coldiretti - seccano la terra, svuotano le spighe, scottano frutta la verdura e provocano stress negli animali nelle stalle, oltre a favorire anche il diffondersi di insetti fastidiosi per gli uomini e dannosi per le coltivazioni.

