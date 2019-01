Venerdì 11 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 15:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Esce oggi, venerdì 11 gennaio, in radio e in digitale ,insieme alla popstar mondiale. Il brano anticipa il nuovo attesissimo album “” in uscita il 25 gennaio, da cui sono già stati estratti “Prima di ogni cosa”, certificato disco di platino, che conta oltre 14 mln di stream su Spotify e 27 mln di visualizzazioni su YouTube e “Che Cazzo Ridi” feat. Tedua & Trippie Redd, la traccia che Federico ha rilasciato anticipatamente ai suoi fan per ringraziarli del sostegno avuto in questi mesi e che in meno di 24 ore ha raggiunto il #1 nelle classifiche di iTunes, di Apple Music e della Top 50 di Spotify dove ad oggi conta quasi 2 mln di stream.In “Holding Out For You”,sposa le sonorità dance pop tipiche di Zara Larsson e insieme a lei dà vita a un duetto che racconta i dubbi e i tormenti che alcune relazioni sentimentali possono dare. Il featuring è stato indovinato dai fan grazie a un gioco “Indovina Chi” che ha visto oltre 50.000 partecipanti lanciato dal rapper sui suoi social: il volto di Zara è stato “mascherato” con occhiali da sole e baffi e solo i più bravi sono riusciti a indovinare il nome dell’artista. Zara Larsson è nota al grande pubblico per il brano “Lush Life”, che ha ottenuto solo in Italia tre dischi di platino e ad oggi conta oltre 746 milioni di streaming su Spotify. L’artista svedese ha successivamente ottenuto la consacrazione nel mercato discografico internazionale grazie ai singoli “This One’s For You”, inno degli europei di calcio 2016 featuring David Guetta, e “Symphony” con i Clean Bandit.A partire da venerdì 25 gennaio,incontrerà i fan e firmerà le copie di “Paranoia Airlines” nelle principali città italiane. Chi parteciperà, inoltre, avrà accesso a una sorpresa esclusiva, che verrà annunciata da Fedez nei prossimi giorni.25/01 Milano - Mondadori Duomo - Ore 1526/01 Torino - Mondadori - Ore 1527/01 Torri Di Quartesolo (Vi) - Cc Le Piramidi - Ore 1528/01 Bologna - Mondadori - Ore 1629/01 Fiumicino (Rm) - Mondadori C/O Cc Parco Leonardo - Ore 1730/01 Marcianise (Ce) - Mondadori C/O Cc Campania - Ore 1731/01 Pontecagnano Faiano (Sa) - Ore 1701/02 Mesagne (Br) - Cc Auchan Mesagne - Ore 1602/02 Borgo Incoronata (Fg) - Cc Grandapulia - Ore 1603/02 Citta' Sant'angelo (Pe) - Media World C/O Cc Pescara Nord - Ore 1606/02 Corciano (Pg) - Cc Quasar Village - Ore 1707/02 Savignano Sul Rubicone (Fc) - Media World C/O Cc Romagna Shopping Valley - Ore 1608/02 Conegliano (Tv) - Cc Cone' - Ore 1709/02 Orio Al Serio (Bg) - Cc Oriocenter - Ore 1710/02 Genova - Feltrinelli - Ore 1613/02 Grancia (Svizzera) - Cc Lugano Sud - Ore 1714/02 Sestu (Ca) - Cc Corte Del Sole - Ore 1715/02 Misterbianco (Ct) - Cc Centro Sicilia - Ore 1716/02 Palermo - Feltrinelli - Ore 16Fedez ha inoltre annunciato il, organizzato da Vivo Concerti e Newtopia, che lo vedrà esibirsi nelle principali città italiane a partire da marzo 2019.Venerdì 15 Marzo 2019 || Firenze @ Nelson Mandela ForumSabato 16 Marzo 2019 || Torino @ Pala AlpitourGiovedì 21 Marzo 2019 || Bologna @ Unipol ArenaSabato 23 Marzo 2019 || Montichiari (BS) @PalaGeorgeGiovedì 28 Marzo 2019 || Ancona @ PalaRossiniSabato 30 Marzo 2019 || Eboli @ PalaSeleMartedì 2 Aprile 2019 || Acireale @ Pal’Art HotelVenerdì 5 Aprile 2019 || Roma @ PalaLottomaticaLunedì 8 Aprile 2019 || Milano @ Mediolanum ForumSabato 13 Aprile 2019 || Padova @ Kioene ArenaDomenica 14 Aprile 2019 || Conegliano @ Zoppas Arena