Il ritorno di Fabio Rovazzi, "La mia felicità" feat. Eros Ramazzotti, disponibile da venerdì 25 giugno

“La mia felicità”, nuovo singolo di Fabio Rovazzi in collaborazione con Eros Ramazzotti, sarà disponibile per tutti i fan da venerdì 25 giugno. Una collaborazione inedita quella fra Fabio Rovazzi ed Eros Ramazzotti per “La mia felicità”, annunciata attraverso alcuni indizi lasciati sul social.

Fabio Rovazzi torna alla musica con una prestigiosa collaborazione, quella di Eros Ramazzotti. La mia felicità, nuovo singolo di Fabio Rovazzi feat. Eros Ramazzotti, sarà disponibile per tutti i fan da venerdì 25 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali per Virgin Records / Universal Music.

L’inedita coppia formata da Fabio Rovazzi ed Eros Ramazzotti ha deciso di annunciare la collaborazione artistica attraverso il social, lasciando alcuni indizi dalle stories di Rovazzi, condividendo su Instagram alcuni momenti tratti dal set del videoclip del nuovo pezzo. In primo piano Fabio che si rivolge ai follower: “In tantissimi mi state chiedendo quest’estate quando uscirà il pezzo, con chi sarà i singolo però… glielo possiamo dire?”, a quel punto entra in scena Eros Ramazzotti che nega il permesso e gli risponde: “No, non possiamo, per la nostra felicità…”.

