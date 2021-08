Ermal Meta in concerto a Tirana all'Air Albania Stadium

Sarà il cielo di Tirana a salutare la Tribù Urbana che affollerà il nuovissimo Air Albania Stadium per celebrare una grande festa fatta – finalmente – di musica dal vivo per festeggiare la rinascita e per celebrare i 30 anni passati dalla caduta del regime in Albania e la conquista della libertà.

Un cielo che ha ospitato anche le STELLE CADENTI di Ermal Meta, dove Tommaso Stanzani mette a disposizione la sua arte di ballerino per donare una rara eleganza al video che accompagna il nuovo singolo, consegnato alle radio il 10 Agosto.

La Tribù Urbana che ha cantato durante gli Europei di Calcio “UNO” accompagnando i successi della nostra nazionale con la canzone che crea magia e coralità come può essere un insieme di voci che “dai vicoli di Atene al centro di Dublino”, ora passa per Tirana.

Oltre ad Ermal Meta, l’altro grande protagonista è questo nuovo album che “fa alzare le mani all’unisono”, quelle stesse mani “che si aggrappano al cielo stanotte” per far muovere l’aria, la vita, le gambe e il cuore con le canzoni incluse in Tribù Urbana, pubblicato a Marzo ed entrato direttamente al 1° posto della classifica, sia con il CD che con il vinile.

Ma non solo; un concerto che ripercorrerà le tante tappe salienti della carriera artistica di Ermal Meta, perché ora è il momento per suonare, per cantare per perdere la voce dagli spalti dell’Air Albania Stadium, nuovissima struttura posizionata nel centro di Tirana che per la prima volta ospita un concerto.

Promotori e coproduttori del grande evento sono l’Ambasciata d’Italia a Tirana, il Comune di Tirana, la Federazione Albanese Calcio e la stessa Mescal.

- Per poter assistere al concerto – gratuito – è necessario registrarsi a questo link a partire da Martedì 25 Agosto; posti disponibili fino ad esaurimento in base alle normative anti Covid-19 vigenti in Albania:

https://bileta.t-ticket.al/biglietteria/listaEventiPub.do

