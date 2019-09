Venerdì 6 settembre arriva in radio “Io sono bella”, il nuovo singolo di EMMA MARRONE scritto per lei da Vasco Rossi, insieme a Gaetano Curreri, Gerardo Pulli e Piero Romitelli, e prodotto da Dardust.Sempre da venerdì, il brano sarà disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming. “Io sono bella” anticipa l’uscita del prossimo album di Emma, che nel 2020 compie i suoi primi 10 anni di carriera.