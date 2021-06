Elettra Lamborghini dopo l'Isola, ecco il videoclip del nuovo singolo "Pistolero"

Elettra Lamborghini torna alla musica con “Pistolero”. Messi da parte i panni dell’opinionista dell’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini torna al suo grande amore, la musica, con il videoclip del suo nuovo singolo, “Pistolero”.

Elettra Lamborghini torna alla musica con “Pistolero”. Messi da parte i panni dell’opinionista dell’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini torna al suo grande amore, la musica, con il videoclip del suo nuovo singolo, “Pistolero”. Il video si apre con l’immagine di una contesa amorosa che assume i toni di un duello alla Sergio Leone. Diretto da Fabio Jansen, è un viaggio surreale che combina le atmosfere desertiche della cinematografia western a quelle più futuristiche e da saloon, dove c’è spazio per cactus a tinte rainbow e auto fiammanti pronte a volare verso il primo summer party.

Catchy e scanzonate, come le liriche di Pistolero, le nuvole maculate a far da sfondo alla conturbante Elettra in versione cowgirl, mentre sfreccia in cielo a bordo di una rivoltella in compagnia di un aitante pistolero.

Le sequenze scorrono lisce fino al ritornello killer Dimmi se sei un uomo vero, un pistolero / sai già dove mirare, amore criminale, in cui Elettra e la sua crew di sexy ballerine sfoderano una coreografia tutta curve, camperos e cappelli western, che si candida già ad essere nuovo tormentone su TikTok. Bang!

