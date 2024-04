Dua Lipa, il Time le dedica la prima pagina: la persona più influente. Lei: «Mi piacerebbe conquistare il mondo»

di Serena De Santis

Dua Lipa continua a scalare le classifiche e, dopo nemmeno 24 ore dall'uscita sulle piattaforme musicali, il suo ultimo singolo Illusion si è piazzato al primo posto nella classifica Airplay della Gran Bretagna. Il brano sarà presente anche nel nuovo album, dal nome Radical Optimism, che uscirà il prossimo 3 maggio. Per l'occasione, il Time le ha dedicato la prima pagina indicandola come la persona più influente al mondo. Lei ha raccontato la sua infanzia in Kosovo, il suo pensiero sulle manifestazioni e i nuovi progetti previsti per il suo nuovo disco.

«Mi piacerebbe conquistare il mondo, se potessi - ha scherzato durante l'intervista -. Per me manifestare è molto importante, è in questo modo che riusciamo a far sentire la nostra voce».

Il potere delle manifestazioni

Dua Lipa appare raggiante durante il servizio del Time. È seduta con le gambe incrociate, indossa un mini abito nero firmato Jacquemus, e ha i capelli rossi che le circondano il viso mentre risponde alle domande poste dai giornalisti americani.

Prosegue poi spiegando il suo punto di vista sulle proteste che, in questi ultimi mesi, si stanno svolgendo in diverse parti del mondo: «Manifestare è molto importante secondo me. Non si parla mai abbastanza e le proteste servono ad affermare le nostre idee nel mondo».

L'infanzia in Kosovo

La cantante è nata a Londra nel 1995 da genitori kosovari-albanesi, Anesa e Dukagjin Lipa, che hanno deciso di lasciare la Pristina all'inizio degli anni '90 per raggiungere la capitale britannica come rifugiati. Ma, quando l'artista aveva 11 anni, la sua famiglia decise di tornare nel Kosovo, fino a quando la celebrità, già molto intraprendente per la sua giovane età, riuscì a convincere i suoi genitori a permetterle di tornare a Londra per ritagliarsi un piccolo spazio nel mondo della musica. «Vengo da due posti contemporaneamente - ha dichiarato parlando delle sue origini -. Il Kosovo è una parte importante di ciò che sono e ottenere la cittadinanza albanese, per me è stato molto emozionante».

Vista la sua grande influenza tra i giovani, adesso Dua Lipa è impegnata a sensibilizzare l'immagine del Paese dove ha vissuto la maggior parte della sua vita. «Non voglio che quando si parli del Kosovo tutti debbano pensare alla guerra - ha spiegato -. Io e mio padre stiamo cercando di far capire alle persone di tutto il mondo quando il Kosovo sia diverso dalla realtà che immaginano, se arrivassero lì si renderebbero conto della bellezza di quel Paese. Il Kosovo ha una delle comunità più giovani d'Europa - ha continuato -. Sarebbe un peccato fermare i sogni di tutti quei ragazzi. So che quando abitavo in Kosovo nessuno dei miei artisti preferiti veniva lì, ma io voglio ribaltare la situazione e far arrivare la musica anche nel mio Paese».

L'esperienza sul set di Barbie

Dua Lipa nell'ultimo anno ha riscosso un notevole successo anche grazie alla sua partecipazione nel cast del film Barbie, per il quale ha realizzato la colonna sonora Dance the Night, che è diventata una delle canzoni più ascoltate durante l'estate 2023. «Mi è piaciuto molto stare sul set - ha raccontato -. Ho adorato interpretare un personaggio totalmente diverso rispetto a ciò che sono».

Ma adesso la cantante è concentrata sull'uscita del suo nuovo album, dal titolo Radical Optimism, che uscrà in tutti gli store il prossimo 3 maggio. «Sono una persona molto diversa rispetto al mio primo album - ha concluso Dua Lipa - Mi sono evoluta e ho imparato tante cose in questi anni. Ascolterete un disco più matura e non ve ne pentirete».

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Aprile 2024, 12:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA