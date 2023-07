Drake compra all'asta l'anello di 2pac: «Ispirato a Machiavelli». Ecco quanto lo ha pagato: la cifra incredibile

di Redazione web

Il cantante e rapper canadese Drake ha rivelato di essere l'acquirente dell'anello a forma di corona appartenuto alla leggenda del rap Tupac Shakur, per il quale ha pagato un milione di dollari ad un'asta questa settimana. L'artista ha postato su Instagram una foto della sua mano con indosso il famoso gioiello, disegnato dallo stesso 2Pac che qualche giorno fa è stato venduto a 1,016 milioni di dollari, ad un'asta da Sotheby's. L'importo era più di tre volte la stima originale compresa tra 200.000 e 300.000 dollari.

Ispirato a Machiavelli

Drake è noto per i suoi acquisti eccentrici come un Boeing 767 per uso personale o la villa di Robbie Williams a Los Angeles per 104 milioni di dollari Robbie Williams. Pare anche cha abbia scommesso un milione di dollari sulla vittoria dell'Argentina nella finale deli ultimi mondiali di calcio, scommessa persa perché la partita si è chiusa ai rigori.



L'anello di Tupac è ispirato a «Il Principe» di Niccolò Machiavelli che ha segnato a tal punto Tupac da fargli adottare il nome d'arte Makaveli.

