J-Ax e Paolo Meneguzzi gate, il rapper contro il giornalista Scanzi: «Ti credi st*****o, s**a»

The end? Chissà... La saga Paolo Meneguzzi - J-Ax è ormai diventata ricca di puntate, tanto da appassionare i lettori e gli utenti. Nelle ultime ore, entrambi i cantanti hanno postato un botta e risposta che ha schierato i fan da una parte e dall'altra. E ora, ecco che il rapper e amico di Fedez, ritorna sui social con delle stories in cui attacca il giornalista Andrea Scanzi che ha ripreso il dissing tra i due, dando piena ragione a Meneguzzi. «Tutti hanno il diritto di dire che un pezzo fa ca***e, però una cosa che non si fa è farlo fra artisti, visto che sia le cose che ho detto io che quelle che ha detto lui sono cose opinabili. Capisci il termine? visto che vuoi insegnarmi l'italiano». Mentre cammina J - Ax continua: «Dici che me la sono tirata durante un'intervista con te, mi scuso ma puoi chiedere a milioni di altri giornalisti con cui sono stato disponibile e umile. Probabilmente me la sono tirata con te perchè tu ti credi sto***o».

L'attacco

Nel concludere l'attacco al giornalista, J Ax riprende alcuni duetti che ha fatto, per lanciare l'ultima stoccata a Scanzi. «Chiudo con una cosa gne gne da bambino quale sono.

La lite

Paolo Meneguzzi e J-Ax sono ai ferri corti. Il cantautore, che negli anni 2000 era tra i più amati e seguiti in Italia e Sudamerica, ha punzecchiato alcuni artisti della scena musicale moderna come J-Ax e Fedez. E il botta e risposta social è stato inevitabile (e continua ancora ora). Ma procediamo con ordine. Il sito Mow Mag ha intervistato Paolo Meneguzzi e tra le domande sul suo passato e il presente, il cantante ha espresso la sua opinione in merito ai tormentoni estivi attuali. «L'estate pop 2023 è deprimente. Vedere gente tutta tatuata che va su un palco a cantare la "disco paradise" di turno mi fa tristezza». Paolo Meneguzzi non ha fatto nomi nella sua critica, ma J-Ax si è sentito chiamato in causa. E la risposta di J Ax è arrivata subito: «Sicuro che tu, vuoi parlare di marchette? - ha scritto J-Ax sul suo profilo Instagram - Comunque ciao, io ti ricorderò sempre come la versione su Wish di Tiziano Ferro. Non c'è niente di più triste dei cantanti falliti che danno la colpa al pubblico che oggi non capisce più un ca**o. A tutti capita di fare canzoni che non "connettono" con il mercato, con la moda o con i gusti delle nuove generazioni».

