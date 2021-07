Boomdabash e Baby K, Mohicani è disco d'oro

Grande successo per Mohicani il nuovo singolo di Boomdabash e Baby K che diventa Disco D'oro. La canzone, uscita con l'etichetta B1/ Soulmatical - Polydor dell'Universal Music Italy, è nella top 10 dei singoli più venduti in Italia, e in top 10 anche dell'airplay radiofonico, tra i brani più trasmessi e suonati delle emittenti radiofoniche nazionali. Anche su You tube, Il videoclip del brano è uno dei più visti su youtube dopo tre settimane dall'uscita, con 7 milioni di visualizzazioni che ha dato il via al balletto virale riproposto su tantissimi social, primo fra tutti Tik Tok. I Boomdabash, ormai noti per le loro canzoni virali e travolgenti, hanno creato una summer Hit, in perfetto stile Raggae - Pop, che con la voce inconfondibile di Baby K, altra artista di successi da record, hanno creato una canzone da vero e proprio "tormentone estivo". Il ritornello orecchiabile, il mix di elementi diversi in un unicum travolgente, trasmette subito all'orecchio dell'ascoltatore, voglia di estate e di leggerezza, la voglia di tornare a sorridere davvero dopo un anno difficile e complicato per tutti.

I Boomdabash con questo brano hanno messo dentro la grinta, e la musica che li contraddistingue, - una delle migliori raggae band italiane in grado di mixare sapientemente sonorità raggae, pop, soul, drum & bass e hip hop- trasmettendo attraverso questo sound, un esplosione di postività, che con la voce di Baby K, invita tutti a ballare e a divertirsi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Luglio 2021, 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA